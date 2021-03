"Podría morir": Drew Barrymore se sincera sobre un momento oscuro de su vida y el proyecto que le salvó

La actriz Drew Barrymore parece estar considerando dejar a un lado los focos y cámaras en su vida, al menos durante años. Vivir la fama desde que no era más que una niña no fue nada fácil, como Drew ha revelado en muchas ocasiones, y la llevaron a una espiral de adicciones y problemas.

A sus 46 años, la intérprete dice encontrarse en un punto diferente, y muchos se preguntan si se ha retirado de la actuación. Ahora se ha sincerado al respecto en el programa de Andy Cohen Sirius XM.

"Si estoy siendo honesta, la respuesta es no, no quiero estar en un rodaje de cine ahora mismo, pero eso podría cambiar cuando mis hijos sean más mayores", confiesa.

"Dejé de hacer eso cuando mis hijos nacieron, porque lo he hecho desde que estaba en pañales con 11 meses cuando empecé. Y para mí estaba claro que quería poner mi carrera haciendo películas en un segundo plano para poder estar presente y criar a mis hijos yo misma. No quería estar en un set preguntando a la niñera cómo estaban los niños. Tenía claro que ese no era mi camino", asegura.

La actriz también se sincera sobre el punto complicado en que se encontraba años después de haberlo dejado.

"Tengo que decir que me adentré demasiado profundo en la crianza. Era en plan, ya no sé quién soy. Creo que fui demasiado lejos en la dirección opuesta. Y si no puedo recordar que soy un individuo con habilidades, podría morir", revela. Pero fue entonces cuando encontró el proyecto de 'Santa Clarita Diet'.

"Realmente me salvó. Había ganado mucho peso. Había perdido mi rumbo. Estaba pasando por un divorcio muy difícil y era lo peor y todo lo que no quería que pasara. Y eso es lo que lo hizo difícil. Y esa serie fue lo mejor que me pasó. Me recordó que no quiero estar rodando todo el tiempo porque quiero criar a mis hijos. Es como que tú eres esta persona, no descartes quién eres por tus hijos. Creo que esa es una receta para el desastre como padres".

Seguro que te interesa:

¿Qué fue de Elliot, el adorable niño de 'E.T., el extraterrestre'? Así ha crecido Henry Thomas