Drew Barrymore saca a la luz qué pasó realmente en la 'pelea' entre Lucy Liu y Bill Murray en 'Los ángeles de Charlie'

Lucy Liu y Bill Murray tuvieron un duro enfrentamiento en el set de rodaje de 'Los ángeles de Charlie' allá por el 2000, eso es algo que a todo el mundo le suena. Este verano fue una de las implicadas, Lucy Liu, la que dio su versión sobre lo ocurrido aquel fatídico día.

"Siento que muchas historias son privadas. Pero diré que cuando empezamos a ensayar esta escena, que fuimos todos en la agencia, estuvimos el fin de semana para volver a trabajar en esa escena en concreto y Bill Murray no podía venir porque tenía que atender unos asuntos familiares", contó en el podcast Asian Enough.

"Así que fuimos el resto y conseguimos hacer la escena más fluida. Desearía que hubiese hecho más pero no fue así porque fui la última a la que cogieron y probablemente la que menos privilegios tenía en cuanto a creatividad o poder participar todo el tiempo", reveló la actriz sobre lo ocurrido.

"Conforme hacíamos la escena, Bill empezó a insultarme, pero no voy a entrar en detalles, pero él seguía y seguía. Y yo estaba en plan, 'Guau, parece que me está mirando directamente a mí'. No podía creer que fuese a mí, porque no tenía nada que ver con las cosas importantes en aquel momento", explica la actriz.

"Literalmente miraba por encima del hombro, pensando, '¿Quién está hablando detrás de mí?' Yo decía, 'Lo siento mucho. ¿Me estás hablando a mí?' Y claramente lo estaba haciendo, porque en ese momento empezó a ser un cara a cara. La mayoría de su lenguaje no tiene excusa y era inaceptable y yo no iba a quedarme quieta sin hacer nada. Así que sí, me puse firme y no me arrepiento. Porque sin importar el estatus que tengas o de dónde vengas, no hay necesidad de humillar a la gente. Y no me retiraría ni debería hacerlo", terminó explicando Lucy Liu.

La versión de Drew Barrymore

Ahora su compañera de rodaje Drew Barrymore ha aportado algo más de luz a lo ocurrido. Ha sido en su último programa de The Drew Barrymore Show: "Lo que realmente pasó fue que Bill Murray estaba un poco - ya sabes, los cómicos pueden ser un poco oscuros a veces - y él vino de mal humor, y lo que tienes que saber es cuánto se defendió Lucy y esa fue la parte buena de esa circunstancia desafortunada. Ella literalmente le dijo: 'No acepto ese tipo de comportamiento por tu parte'. Y todos la apoyamos y la respaldamos y seguimos adelante. La respetaba entonces, la respeto ahora. Estoy orgulloso de nosotros como equipo y como empresa que no caminamos de puntillas sobre cáscaras de huevo. Lo solucionamos en ese mismo momento, fuimos fuertes y avanzamos".

