¿Pero por qué? Drew Barrymore rechazó ser la protagonista de 'Scream' para morir en los primeros minutos de la película

En 1996 se estrenaba 'Scream', la película de terror que marcó la década de los años 90 e hizo que el este género cinematográfico reviviera de la forma en la que lo entendemos hoy en día.

La cinta parte de la premisa de una estudiante del pueblo ficticio Woodsboro, se convierte en el blanco de un misterioso asesino conocido como Ghostface, mismo asesino responsable de la muerte de su madre y que amenaza con acabar con ella.

El cartel de la primera cinta estaba formado por Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Skeet Ulrich y Drew Barrymore. Este último era uno de los rostros más esperados ya que la popular niña de E.T. de los años 80 volvía a encauzar su carrera cinematográfica tras una adolescencia complicada.

Pero para sorpresa de todos el personaje de Drew, Casey Beckerm, moría en los primeros 12 minutos de la película protagonizando una de las muertes más recordadas del cine de terror.

Pero parece ser que fue elección de la misma Barrymore quedarse con este papel en vez de dar vida a la protagonista, Sidney Prescott, quien finalmente cayó en manos de Neve Campbell y aparece en las 4 películas que forman la saga hasta ahora.

En el programa de Youtube 'Hot Ones' Drew dio los motivos por los que prefirió quedarse con este personaje: "En el género de las películas de terror mi mayor molestia es que siempre sabes que el personaje principal va a tener éxito al final, va a pasar algo y lo va a lograr", empieza diciendo.

"Lo que quería hacer era quitarme esa zona de confort", puntualiza. "Pregunté si podía ser Casey Becker para establecer que esta regla no se aplicaba en esta película".

En otra entrevista a 'EW' en 2011 Drew dijo: "Leí el guion una noche en mi casa y dije: 'Dios mío, no ha habido nada como esto en mucho tiempo'. Me encantó que en realidad se volviera loco y descarado, pero aún así daba miedo y fue esta película la que describió el género y lo revivió al mismo tiempo, lo redefinió en un solo guion. Me volví loca".

Y es que Scream es historia del cine de terror y próximamente contaremos con 'Scream 5' donde volveremos a ver a tres de sus grandes actores encarnando, de nuevo, a sus personajes: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette.

