'Dredd' llega para impartir justicia

Mientras que la trilogía de 'El Hobbit' termina su producción, anuncia fechas de estreno y pone nervioso a los más fanáticos de las novelas de Tolkien, quien interpretara a Éomer, Karl Urban, está inmerso en otros proyectos ajenos a la Tierra Media.

Estrena en nuestro país 'Dredd', la película sobre el personaje de cómics creado por John Wagner y Carlos Ezquerra. Está dirigida por Pete Travis, un director de cine que se estrena en la gran pantalla.



La ciencia ficción está de moda

La historia se centra en un futuro, no muy lejano, después de que la radiación ha asolado Norteamérica. El único enclave donde aún queda vida es la ciudad Mega City 1, en la costa este, donde habitan 400 millones de personas.



Los que regulan el orden y la seguridad en esta metrópoli son los jueces, uno de ellos y el máximo exponente es Dredd. En una de las misiones habituales que le encargan, esta vez junto con Cassandra Anderson (interpretada por olivia Thrilby), han de investigar un homicidio en un rascacielos de los suburbios, controlado por el clan de Ma-Ma (Lena Headley).



Cuando se disponen a arrestar a uno de los integrantes del clan, Ma-Ma decide cerrar el edificio dejándo a los jueces dentro, que estarán en busca y captura. Será aquí cuando ambos tengan que llevar a cabo una justicia sin precedentes.



Karl Urban no es el único Dredd

En 1995, Dredd llegó a la gran pantalla en 1995 de la mano de Danny Cannon, y Sylvester Stallone fue el encargado de dar vida a Dredd. Estuvo acompañado por Diane Lane, pero ambos actores y la película en general no tuvo buena recepción.



En esta ocasión, a Karl Urban lo acompañan Olivia Thirlby, Lena Headey, Jason Cope y Rakie Ayola. En España se estrenará el 7 de septiembre.