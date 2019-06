Drama 'Frozen': Kristen Bell, obligada por su hija a disfrazarse de Elsa y no de Anna

Kristen Bell ha compartido en su perfil de Instagram una divertida imagen en la que está totalmente resignada en la vida por tener que disfrazarse de Elsa, la reina de 'Frozen'.

La actriz que pone voz a su hermana Anna en la película y canta maravillosas canciones como 'Hazme un muñeco de nieve' ha tenido que ceder ante la verdadera reina, su hija, y disfrazarse de su clara favorita.

"Cuando tu hija ordena que las DOS seáis ELSA para Halloween... Tú sonríes y te puto aguantas".

Pues claro que sí, Kristen, ese es el espíritu, let it go.