DOBLETE DE SUPERHÉROES

Marvel ya es conocido por repartir a sus personajes entre las diferentes películas de su universo, por eso no es raro ver a más de un superhéroe en una película que no lleva su nombre. Con la llegada de la Fase 4 no sabemos qué caras conocidas podremos ver en las historias que están por llegar, pero 'Los Eternos' está dando poco a poco más detalles de sus protagonistas.