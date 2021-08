Las dos condiciones que puso James Gunn para dirigir 'El Escuadrón Suicida': "Las odiaron"

'El Escuadrón Suicida' está cada vez más cerca, tanto que ya casi tenemos el estreno de la película en los cines. Esta nueva entrega del grupo de villanos más loco del cine llegará a los cines este mismo 6 de agosto.

A pesar de ser una segunda película de la franquicia 'Escuadrón Suicida', según confirmó el director James Gunn, esta no será una continuación directa de la primera dirigida por David Ayer y contará una historia independiente.

'El Escuadrón Suicida' narrará la historia de cómo un grupo de supervillanos liderados por Harley Quinn, Margot Robbie, son enviados por el gobierno de Estados Unidos a la isla de Corto Maltés para realizar una de las misiones más peligrosas del mundo. En esta nueva entrega estarán Margot Robbie, Sylvester Stallone, John Cena o Idris Elba entre otros.

Escena de 'El Escuadrón Suicida' | Warner Bros.

Las dos condiciones de James Gunn para rodar 'El Escuadrón Suicida'

Ahora que tenemos el estreno a la vuelta de la esquina, el director de 'El Escuadrón Suicida' ha hablado sobre el proceso a la hora de crear la película. Y parece que el director no tenía muy claro que fuese a grabar esta segunda entrega: "Fue muy simple. Estaba escribiendo el guion y hablé con Peter Safran, que es el productor y mi agente y yo estaba en plan, 'Creo que esta película va a tener calificación para mayores de 18", cuenta en una entrevista en IndieWire.

Y termina: "Tengo que saber que a ellos no les importa que esté escribiendo un guion así. Y, al principio, estaba comprometido a escribirlo. No estaba comprometido a dirigirla, porque no estaba preparado para tener un compromiso tan a largo plazo".

Una vez le dieron el visto bueno para hacerlo, el director no tenía en mente dirigir la película, pero le ofrecieron la oportunidad. Y esto fue lo que respondió: "Cuando terminé con ella, me preguntaron si quería dirigirla, y dije que lo haría, pero solo si se cumplían dos condiciones y fueron dos condiciones que ellos odiaron", explica el director.

"La primera fue que necesitaba ser una película con calificación para mayores de 18. La segunda fue que necesitaba rodar en Atlanta, Georgia, porque mi padre se estaba muriendo y vivía en St. Louis y ellos querían que rodase en Reino Unido. No podía estar tan lejos de mi padre. No rodar en el Reino Unido fue la condición más importante, es mucho más caro rodar por todos los impuestos que hay en Estados Unidos. Pero esas fueron mis condiciones. Pero ellos dijeron que sí y fue fantástico. Me dejaron hacerlo", termina diciendo. Pronto podremos ver el resultado

