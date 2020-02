Dos actores cubanos se fugan cuando iban a presentar su película en ‘Tribeca’

El diario electrónico The Huffington Post asegura que Anailín de la Rúa y Javier Núñez Florián, ambos de veinte años, salieron de Cuba junto con otros compañeros de reparto con el ánimo de participar en el estreno de 'Una noche' en el conocido festival neoyorquino.

Sin embargo, se separaron de sus colegas cuando el miércoles hicieron escala en Miami (Florida), según explicó a ese diario el actor Daniel Arrechada, también de veinte años. "Estoy sólo en Nueva York", confirmó Arrechada al diario digital, al que aseguró que él sí está dispuesto a volver a Cuba: "Allí tengo mi familia, mis amigos y mi novia".

"Aquí no conozco a nadie, no conozco el modo de vida y no sé mucho inglés". En cualquier caso, no quiso juzgar a sus compañeros de reparto. "Es su decisión. No todos tenemos que quedarnos y no todos tenemos que volver. Si quieres quedarte, bien, quédate. Si quieres volver, vuelve. Es cuestión de lo que quieras hacer con tu vida", defendió.

La directora de la película, Lucy Mulloy, añadió al diario que, aunque está algo "decepcionada" y "sorprendida" por la decisión de los dos actores, "comprende" su huida. "Realmente creía que querían venir a disfrutar del festival".

"Imagino que han tomando una decisión", dijo Mulloy, quien escribió el guion de la película después de haber vivido unos meses en Cuba y haber conocido "muchas historias sobre gente que había salido" de la isla. "Espero que estén bien y a salvo", apuntó.

La cineasta se dijo estar sorprendida porque "ellos tienen allí a toda su familia", pero "las cosas pueden ser difíciles en Cuba: hay un embargo y un montón de retos para la gente que vive en Cuba". 'Una noche', una coproducción de Cuba, Estados Unidos y Reino Unido, opta este año al galardón de la mejor narrativa en el Festival de Tribeca.

La cinta cuenta la historia de Raúl y Elio, dos adolescentes cubanos que afrontan el dilema de abandonar la isla en busca de la promesa de una vida mejor en Miami. Ambos construyen una balsa a la que, en contra de lo planeado, también se sube Lila, la hermana de uno de ellos.