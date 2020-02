¿Dorian Gray como mujer? El reboot femenino está en marcha

Antes de la anodina versión inglesa de 2009 con Ben Barnes y Colin Firth, pudimos ver a Dorian Gray en la gran pantalla de la forma más bizarra que podríamos esperar. 'La Liga de los hombres extraordinarios' sacó a Sean Connery del cine y nos dejó una especie de Dorian maestro de la espada, lejano de la concepción que tuvo Oscar Wilde en 1890. Los celos y el culto al ego no se han conseguido plasmar en el cine modernos de la forma que el autor merece.

No obstante, la industria del cine pretende dar un giro drástico al planteamiento de la historia. Por primera vez veremos una versión femenina del personaje, por lo que esta adaptación libre traerá consigo una expectación que hasta el momento Dorian Gray no ha tenido. No hay fecha de estreno, pero la producción empieza a dar sus primeras pistas.

El guionista David Birke se encargará de escribir el largometraje, el cual ya tiene experiencia previa en las adaptaciones al cine, siendo la obra más relevante de su carrera la adaptación de la novela de Philippe Dijan, 'Elle'. Pero el verdadero interés está en la persona que liderará la producción. Annie Clark, también conocida como St. Vincent, es una música que dará el salto a la dirección fílmica después de su debut en el cortometraje 'The birthday cake', presentado en el Festival de Sundance 2017.

Parece una responsabilidad muy grande no solo llevar al cine 'El retrato de Dorian Gray', sino también cambiar completamente la concepción de la novela. La apuesta es arriesgada, pero no han sido pocas las veces que han conseguido demostrar que no todo estaba dicho en el cine. Había gente que desconfiaba de Patty Jenkins en su incursión en el universo DC y, sin hablar, silenció cualquier polémica con el estreno de 'Wonder Woman'. Por lo que quién sabe si por fin estaremos ante la adaptación que los seguidores de la novela llevan años esperando.