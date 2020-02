Donald Trump no siempre pensó que Meryl Streep fuese "la actriz más sobrevalorada" y tenemos la prueba

Si aún no has escuchado el discurso de Meryl Streep en la última gala de los Globos de Oro porque vives debajo de una cueva, te resumimos lo más importante. La actriz, galardonada con el premio honorífico a toda su carrera, criticó al presidente estadounidense, Donald Trump, por "imitar a un reportero con discapacidad" y por sus políticas de inmigración. "Hollywood está lleno de inmigrantes, si los echamos, no tienes nada que ver más que fútbol americano y artes marciales mixtas".

Y como no podría ser de otra forma, Trump tenía que entrar al trapo con un mordaz tweet en el que calificaba a Meryl Streep de ser "la actriz más sobrevalorada de Hollywood". No obstante, una entrevista del The Hollywood Reporter al presidente estadounidense certifica que hace unos dos años Donald Trump no tenía esa opinión de la actriz. Es más, era una de sus favoritas...

"Meryl Streep es una excelente actriz, y también una muy buena persona", señalaba el para entonces candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Trump también señalaba a Julia Roberts, firme seguidora de Hillary Clinton, como "una actriz genial". ¿Veremos una nueva rajada de Donald Trump, esta vez dirigida hacia Julia Roberts?

