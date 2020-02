Donald Trump estuvo a punto de interpretar al presidente de EEUU en 'Sharknado'

Siendo la película más tuiteada de la historia, 'Sharknado' se convirtió inmediatamente en una joya del cine de bajo presupuesto. La serie B ha explorado cualquier tipo de monstruo mutante que pueda aterrorizarnos, sin embargo un tornado repleto de tiburones y un héore con una motosierra al más puro estilo Ash en 'Evil Dead', es algo para lo que no estábamos preparados. El shock fue tal que la audiencia no pudo evitar dejarse llevar por lo absurdo de la película y el canal Sci Fi le ha ido concediendo una secuela anual.

Pero para la tercera entrega, 'Sharknado 3: Oh Hell No!', los productores de The Assylum, estudio experto en esta clase de cine, pensaron que sería aún más loco presentar a Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos. De hecho, el mismo Trump parecía estar de acuerdo y las negociaciones empezaron a dar sus frutos. Lástima que el abogado finalmente afirmara que su cliente estaba iniciando la carrera por la presidencia y todo se fuera a pique.

No obstante, aunque muchos hubieran deseado ver a este millonario en la Casa Blanca mientras los tiburones voladores atacaban el país, hay veces que realidad supera a la ficción. No sabemos qué era más difícil de imaginar: Si el tornado más dentudo o a Donald Trump como presidente. Tampoco sabemos qué es peor. Tan solo esperamos que The Assylum se deje de predicciones y que los tornados no traigan a los depredadores más letales del océano. Aunque, visto lo visto, todo puede pasar.