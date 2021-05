"El dolor era insoportable": Robert De Niro habla de su reciente accidente mientras rodaba 'Killers of the Flower Moon'

Robert De Niro continúa recuperándose de la grave lesión que ha sufrido en una pierna. El veterano actor de 77 años se hizo daño en uno de sus cuádriceps mientras rodaba 'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese en Oklahoma.

"De alguna manera me rompí el cuádriceps... Fue simplemente que di un paso sobre algo y me caí", ha explicado De Niro en una entrevista con IndieWire."El dolor era insoportable y ahora tengo que arreglarlo. Pasa que, especialmente cuando envejeces, tienes que estar preparado para cosas inesperadas", ha relatado.

El dos veces ganador del Oscar también ha aclarado que por el momento se está manejando bien con su lesión y que afortunadamente su papel en la película es el del ganadero William Hale, alguien "sedentario". "No me muevo mucho, gracias a Dios. Así que nos las apañaremos".

De Niro junto a Al Pacino en los Oscar 2020 | Getty

El pasado jueves De Niro volvió a Nueva York para recibir atención médica por su lesión. Un representante del actor le dijo a la revista People que dicho viaje "no afectará la producción, ya que no estaba programado que el actor rodase hasta dentro de otras tres semanas".

'Killers of the Flower Moon', que va sobre crímenes reales, tiene como productora a AppleTV + y se basa en el libro de no ficción escrito por el periodista David Grann, que se publicó originalmente en 2017. De Niro será el protagonista junto a Leonardo DiCaprio, de 46 años, quien asumirá el papel de Ernest Burkhart, el sobrino de Hale.

