Los documentos que demostrarían que la madre de Johnny Depp le abandonó cuando tenía 15 años

Johnny Depp ha tenido una vida de lo más difícil ya desde una edad muy temprana, según él mismo ha confesado en más de una ocasión. Y parece que todo esto se remonta a la infancia del actor, en la que tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres que, parece ser, fue más traumático de lo que a priori podría parecer.

Según unos nuevos documentos que han salido a la luz, la madre de Johnny daba por sentado que su hijo era más que autosuficiente cuando esta decidió separarse de su padre y el ahora actor tenía solo 15 años.

Según ha descubierto Paul Barresi en su investigación preparando la serie documental 'Johnny Depp v Amber Heard', en los papeles del divorcio de la madre del actor ella tenía una idea muy diferente de las necesidades reales de su hijo por aquel entonces: "Por la presente, la esposa reconoce que el hijo menor de las partes... John C. Depp II está totalmente emancipado y es autosuficiente".

Evidentemente, Johnny Depp ha contado en innumerables ocasiones las tremendas dificultades económicas y personales que sufrió desde los 11 años. A esa edad empezó con el consumo de drogas para evadirse de los problemas que vivía en casa, dejó el colegio a los 16 años y, al mudarse a Los Ángeles para tocar con la banda The Kids, llegó a vivir meses en su coche. Todo esto cambió cuando conoció a Nicolas Cage y pudo tener su primera oportunidad en el mundo de la interpretación con 'Pesadilla en Elm Street'

A esto, tras la investigación realizada y los documentos encontrados, Paul añade: "Él cuenta que desde los 11 años ha tomado todo tipo de sustancias, como marihuana, cocaína, éxtasis, LSD, analgésicos, opiáceos o setas 'mágicas'. Su uso de las drogas era, como él ha dicho en alguna ocasión, una vía de escape para evadirse de sus problemas familiares".

"Luchó por encontrar trabajos en una banda que vendía bolígrafos y trabajaba como vendedor de teléfono a tiempo parcial. No hace falta decir que, a los 17 años, Johnny no era económicamente autosuficiente y estaba lejos de estar emancipado. En lo que a mí respecta, su madre lo repudió en el momento en el que, indudablemente, más la necesitaba. No hay antecedentes judiciales de que hubiera sido emancipado legalmente".

