Un documental "revelará los secretos" de la turbulenta familia de Armie Hammer con información desde dentro

Mientras Armie Hammer continúa bajo investigación policial tras ser acusado de violar y retener durante horas a una mujer, se ha dado a conocer que se ha dado luz verde a un proyecto que contaría la polémica con el actor y su famosa familia.

La dinastía Hammer se remonta varias generaciones, y es que el actor proviene de una saga de millonarios que ya había pasado por algún escándalo antes de que saliesen a la luz sus tendencias sexuales y violentas.

El patriarca de la familia y tatarabuelo del actor, Julius Hammer, fue condenado por el homicidio de su esposa en 1919. Su hijo, Armand Hammer, se considera el verdadero artífice de la gran fortuna que heredó el padre de Armie y está ligado a "grandes estafas" y cargos de espionaje soviético, sobornos y blanqueamiento de dinero, según un exposé llevado a cabo por Vanity Fair.

En 2011 fueron también objeto de un escándalo en el mundo del arte cuando la galería familiar fue destapada en una investigación del FBI como una tapadera que vendía falsificaciones de obras de arte a precios millonarios.

El abuelo del intérprete, Julian Hammer, fue arrestado por el asesinato de un hombre en 1055 aunque los cargos fueron retirados tras un presunto intercambio de dinero. Es la hija de Julian, Casey Hammer, quien ha decidido destapar los secretos de su familia en el nuevo documental. Ya comenzó a sacar los trapos sucios hace unos años al publicar sus memorias 'Surviving my birthright', donde además denunciaba que su padre la había agredido sexualmente.

Según ha reportado Deadline, Casey ha firmado con Talos Films para desarrollar una docuserie sobre la familia Hammer y su pasado, y aseguran que el documental contará "la historia definitiva y desde dentro sobre el auge y caída de la notoria familia Hammer, incluyendo su último capítulo en desarrollo", refiriéndose al caso de Armie.

Según el medio, Casey Hammer planea "revelar todos los secretos familiares".

"Como superviviente quiero ayudar a empoderar a otros para dar la cara y saber que serán escuchados", añade.

"La historia familiar de los Hammer es como 'Succession' con esteroides. Una dinastía disfuncional con sus personajes masculinos exhibiendo todas las devastadoras consecuencias de un privilegio que se ha ido de las manos", apuntan los responsables de Talos Films.

Seguro que te interesa:

"No me di cuenta de cuánto no sabía": Elizabeth Chambers rompe su silencio sobre el escándalo de su exmarido Armie Hammer