El doble británico de Brad Pitt asegura que es "imposible" ligar por su parecido

Brad Pitt es un actor de éxito reconocido mundialmente y probablemente muchos piensen que es único. No obstante, hace tiempo saltó la noticia de que la estrella tenía un "doble" británico, Nathan Meads, un trabajador de la tierra y padre soltero que guarda un gran parecido físico con Brad.

"Me dijeron por primera vez cuando tenía 20 años que me parecía a Brad Pitt y esto continuó durante unos 10 años, pero siempre me reía", explica. Así, Meads comenzó a trabajar como imitador del actor hace tres años.

"Algunas personas dirían que debo estar relacionado con él o que mi madre debe haber tenido una aventura con él", bromea Meads. "Mucha gente, incluso ahora, me mira dos veces cuando pase por delante de mí o me pide una foto, aunque algunos simplemente toman fotos sin que yo me dé cuenta", asegura.

Pero tardó años en reaccionar al parecido: "Si bien cientos de personas me dijeron que me parecía a él, nunca hice nada al respecto". "Pero luego se convirtió en una constante que, dondequiera que fuera, la gente lo decía", añade.

Por eso, terminó enviando fotos a cuatro agencias diferentes que estaban ansiosas por trabajar con él. Y hasta Dorien Rose, la famosa imitadora de Angelina Jolie, contactó con él para colaborar juntos.

Meads gana entre 250 y 500 libras (aproximadamente, entre 294 y 588 euros) por este tipo de eventos.

Pero asegura que lo más complicado es ligar: "Algunas simplemente no pueden creer lo mucho que me parezco a él y otras me acusan de querer usurparlo (catfishing), es imposible". También ha probado las aplicaciones de citas, pero allí a menudo suelen acusarlo de tener perfiles falsos o "literalmente comienzan a acecharlo".

Aunque dice que en realidad no es algo que le preocupa especialmente ahora: "Acabo de borrar mis perfiles de citas y me quedo soltero. Realmente no estoy buscando el amor de todos modos y no quiero establecerme, ya que mis hijas son mi mundo y mi mayor prioridad. No estoy buscando a mi Angelina".

Su rol imitador le ha llevado hasta eventos de alfombra roja donde ha conocido a otras caras famosas. Antes de que la pandemia de COVID-19 paralizase el mundo, acudió a los Premios Glamour en Londres, así como a otros eventos de moda.

Nathan Meads bromea sobre cómo la gente está "siempre tan sorprendida de lo humilde y con los pies en la tierra" que es. "Solo creo que todos somos iguales y he sido bendecido con esta buena apariencia", asegura.

Meads y Pitt aún no se han conocido cara a cara, pero a Meads le encantaría que pasase. "Soy un gran fan de Brad Pitt y creo que es un gran actor. Interpreta todos sus papeles de manera brillante y parece un verdadero caballero y un hombre de familia, así que tenemos eso en común, aunque tenemos saldos bancarios muy diferentes", broma.

