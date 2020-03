Divorcio galáctico: Colin Trevorrow abandona el Episodio IX de 'Star Wars' y Disney podría tener nuevo director

Tras el éxito de 'Jurassic World', Colin Trevorrow fue escogido por Disney para concluir la tercera trilogía de la saga. El rescate de los dinosaurios dividió tanto a la crítica como al público, pero su recolecta en taquilla fue tan alta que J.A. Bayona nos traerá su secuela. Lo que sí fue unánime fue la capacidad de la película de crear una nostalgia jurásica, que nos hizo pensar que nunca habíamos llegado a abandonar la isla Nublar. Nostalgia que encajaba a la perfección con el nuevo rumbo de 'Star Wars'.

Sin embargo, finalmente Trevorrow no se incorporará a la franquicia. Según un comunicado de Lucasfilm, ha sido una elección "por parte de ambos", debida a las "diferencias creativas". Pero desde la compañía "le desean lo mejor", afirmando que "pronto habrá noticias de la película". Suponiendo pues el fin antes del principio de esta breve relación.

No es el primer cambio de directores que sufre la franquicia. Josh Trank y la pareja de directores Phil Lord y Chris Miller se bajaron del spin-off de Han Solo, dejando paso a un Ron Howard que no deja de recordarnos lo bien que va el proyecto. El guión del Episodio IX no convenció a la Casa de Mickey Mouse, por lo que cuando una compañía tiene tan claros sus objetivos, no es de extrañar que las diferencias creativas aparezcan.

Los rumores sitúan a Rian Johnson como uno de los posibles repuestos de Trevorrow. El director se ganó el respeto de audiencia y crítica con 'Looper', por lo que si el éxito de 'Los últimos Jedi' es el esperado, Johnson podría ponerse de nuevo a los mandos del Halcón Milenario y hacernos navegar por esta galaxia muy, muy lejana una vez más.

Las últimas noticias parecen situar también en primera línea al cineasta Steven Spielberg. El aclamado director es uno de los candidatos que Lucasfilm está barajando para hacerse cargo del esperado proyecto.

Spielberg ya participó en el 'Episodio VII' como consultor. ¿Estaremos ante su inmersión total en la saga?