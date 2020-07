Disney retrasa los estrenos de 'Mulán', las 4 películas de 'Avatar' y las 3 de la saga 'Star Wars'

La gran crisis del coronavirus está afectando intensamente al sector cultural. Tanto en cine como en música han visto cómo todo lo planeado se ha ido atrasando y cancelando. E inevitablemente, Disney ha dado la noticia que estábamos esperando. El retraso de varias de sus grandes producciones, tal y como ha informado Variety.

La primera gran duda de si iba a haber estreno era 'Mulán', la adaptación en acción real sobre la joven luchadora china, que estaba prevista estrenarse el 21 de agosto. Pero tras cancelarse el estreno de la nueva película de Cristopher Nolan, Tenet, 'Mulán' ha seguido sus pasos y también la ha dejado sin fecha de presentación.

En cuanto a las películas de 'Avatar' y 'Star Wars' todas se han retrasado un año, manteniéndose fieles al estreno para Navidad.

'Avatar 2' estaba prevista para el 17 de diciembre de 2021 y ahora pasa al 16 de diciembre de 2022; 'Avatar 3' prevista para el 22 de diciembre de 2023, pasa al 20 de diciembre de 2024; 'Avatar 4' se iba a estrenar el 19 de diciembre de 2025, y ahora pasa al 18 de diciembre de 2026; por último, 'Avatar 5' se estrenaba el 17 de diciembre de 2027 y ha cambiado al 22 de diciembre de 2028.

Las tres películas de la saga 'Star Wars' también suman un año a su estreno, que se intercalan en el año de diferencia entre cada una de las películas de 'Avatar'. El 22 de diciembre de 2023, el 19 de diciembre de 2025 y el 17 de diciembre de 2027. Nos esperamos unas vacaciones navideñas completas hasta 2028.

Fox también se ha visto resentido por la crisis del coronavirus y ha tenido que cambiar la fecha a varias de sus películas.

'The Personal History of David Copperfield' se retrasa tan solo dos semanas, por lo que el 28 de agosto podremos disfrutar de ella. La que sí tardaremos más en ver es 'The French Dispatch', la nueva película de Wes Anderson, que se queda sin fecha. 'Muerte en el Nilo' se retrasa al 23 de octubre, 'Antlers' hasta el 19 de febrero de 2021 y la nueva película de Ridley Scott con Matt Damon y Ben Afleck, 'The Last Duel', pasa al 15 de octubre de 2021.

