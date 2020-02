Disney responde a la polémica racial tras poner a la venta un disfraz infantil de 'Vaiana'

Hace unos días, la puesta en venta de un traje infantil de Maui, el semidiós protagonista de 'Vaiana' creó una polémica desmesurada. El traje, que ocupaba el cuerpo entero emulando todos los tatuajes del personaje, tenía un color de piel oscuro, por lo que los niños con un tono de piel más claro al ponérselo estarían de forma no intencionada haciendo 'brownface', lo que en EEUU se considera algo muy ofensivo.

La compañía Disney no ha tardado en responder a todas las críticas recibidas, y a tomado la decisión de retirar el traje del mercado.

Aunque la ofensa fue claramente no intencionada, los problemas por ello no dejan de existir. Muchos niños van a salir del cine pensando lo genial que es Maui, pero al disfrazarse de él estarían haciendo apropiación cultural, y aunque esta no sería intencionada, seguiría estando ahí.

Este problema no se da con el traje de Vaiana, ya que al ser sólo una falda y una camiseta, cualquiera puede llevarlo sin problema, pero el traje de Maui con todos esos tatuajes es más complicado.

Disney está poniendo todos sus esfuerzos en conseguir que la película represente con fidelidad la cultura de las islas del pacífico, y por ahora, sobre el papel, parece que han realizado un trabajo ejemplar. Debemos esperar hasta el 2 de diciembre para poder ver la película, la gran apuesta de Disney este año.