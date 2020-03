Disney interpone una demanda a la academia que enseña a luchar con sables láser de 'Star Wars'

Disney y Lucasfilm han demandado a la Lightsaber Academy, una academia de Estados Unidos en la que se enseña a luchar con los icónicos sables de luz de la saga Star Wars.

La compañía acusa a la academia de ciberocupación, violación de la marca y competencia desleal. La demanda se ha interpuesto contra Michael Brown, responsable de dicha escuela y también de otros dos negocios en los que se aprovecha de la marca de Star Wars: New York Jedi y Thrills and Skills, tal y como informa The Hollywood Reporter.

"Los acusados utilizan las marcas de Lucasfilm en relación con sus negocios sin autorización. Entre otras actividades ilícitas, los acusados utilizan un logo casi idéntico y confusamente similar al del logo de la Orden Jedi de Lucasfilm", explica Disney en la demanda.

Lucasfilm asegura que ya ha denunciado en varias ocasiones esta usurpación de la marca y ha pedido varias veces que la academia cesara su actividad. Puesto que Michael Brown ha seguido adelante con su negocio haciendo caso omiso a las advertencias, los gigantes de la industria del entretenimiento han optado por una medida más drástica y ahora solicitan hasta 2 millones de dólares en daños y perjuicios por cada marca infringida.