Disney inspira a las niñas de todo el mundo con su campaña 'Dream Princess Bigger'

"Eres tú mi príncipe azul que yo soñé". Así cantaba la Cenicienta en 1950. Pero la sociedad ha evolucionado y Disney con ella. En 'Frozen' nos presentaron una princesa que no buscaba desesperadamente encontrar a su hombre ideal, pero no solo eso sino que el príncipe encantador era el villano de la película. El rol de la mujer en el cine está cambiando y las películas de animación no iban a ser distintas.

Las niñas ya no quieren ser una princesa encerrada en una torre esperando a su salvador y Disney lo sabe. En el foto-reportaje realizado por la Casa de Mickey Mouse, 'Dream Princess Bigger', se apuesta por el esfuerzo y las grandes aspiraciones de niñas del todo el mundo. Historias de superación y ambiciones que no tienen por qué verse reducidas a un simple sueño.

Grace Bunke de Dream Princess, Bigger | Disney

Desde Grace Bunke, una joven atleta a la que diagnosticaron de cáncer con 11 años y hoy en día sueña con ser una campeona paraolímpica, hasta Sol, la surfista que quiere ser la primera mujer en ganar el campeonato mundial de surf. "No podemos esperar a que los niños de todo el mundo vean lo poderosos que pueden ser los sueños", declaraba James Pitaro, ejecutivo de Disney.

Inspirar y educar ha sido una tarea crucial en la trayectoria Disney. En un mundo tan interconectado como es el actual, donde las distancias no están a más de un click, la compañía ha aprovechado para unir los sueños infantiles en un mágico proyecto que apuesta por el futuro de las nuevas generaciones.

#DreamPrincessBigger