La secuelas, precuelas, spin-offs y diferentes términos para explotar una idea fílmica están a la orden del día. 'Frozen 2' está rodándose y, para calmar las ganas, tendremos un cortometraje con Olaf de protagonista.

'Frozen: Una aventura de Olaf' se estrenará el próximo 22 de noviembre junto a 'Coco'. Así pues, el cortometraje de 22 minutos servirá como pieza introductoria a su próxima película con Pixar. Pero la banda sonora estará disponible desde el 3 del mismo mes, por lo que podremos ir calentando motores para el estreno. Idina Menzel, Kristen Bell y Josh Gad, los tres actores protagonistas, han publicado en sus respectivas redes sociales un pequeño adelanto de lo que está por venir.

Sin duda, los niños de todo el mundo se aprenderán inmediatamente las nuevas canciones; pero dejemos de mentir, en el fondo sabemos que no es una cuestión de infancia. Disney ha conseguido que sigamos cantando su mejores obras y 'Frozen' se convirtió en un auténtico referente musical de la compañía; por lo que viendo este adelanto, podemos intuir que repetirá el éxito de 2013. ¿Será 'When we're together' el nuevo 'Let it go'?