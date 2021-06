La discusión de Salma Hayek y su hija por una de sus películas más "obscenas": "Me avergüenzas todo el tiempo"

Salma Hayek contrajo matrimonio en 2009 con el empresario François-Henri Pinault, de cuya unión nació hace 13 años la pequeña Valentina Paloma Pinault. La actriz de 54 años ha participado recientemente en el programa americano 'The Late Show', presentado por Seth Meyers.

En la intervención televisiva de Hayek en el talk show de la NBC, la intérprete promocionaba la película que acaba de estrenar junto a Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Richard Grant, 'El otro guardaespaldas 2'. Cuando comenzó a hablar de la secuela de 'El otro guardaespaldas', Salma Hayek reconoció que era un film muy divertido pero poco decoroso, por lo que no quería que su hija Valentina la viese. Incluso, la actriz contó en directo cuál fue la conversación que mantuvo con su hija para disipar las ganas que tenía la pequeña de ver el estreno que protagonizaba su madre.

Salma Hayek, Ryan Reynolds, Antonio Banderas y Samuel L. Jackson en 'El otro guardaespaldas 2' | Lionsgate

"Estaba sumamente nerviosa y avergonzada. Le dije que no trajese a sus amigas para que no se sintiese avergonzada, a lo que ella me contesto: 'Me avergüenzas todo el tiempo, cada día, ¿qué tiene esto de distinto?' Y cuando le dije lo obscenas que podrían ser algunas escenas, me contestó que seguro que no sería nada que no hubiese visto ni oído ya", declaraba Salma Hayek fascinada.

"Ella insistió con esta (película). Nunca quiere ver mis cosas, pero insistió en ver esta e ir con sus amigos", explicaba la mexicana. Aunque, finalmente, todo salió bien ya que le encantó la cinta: "De todos modos, ella me convenció y les encantó". "Ella dice: 'Mamá, entiendo que no eres tú, no eres tú, es el personaje'. Eso me impresionó bastante", añadía.

Además, Hayek evitó contestar a las preguntas que Seth Meyers le realizaba acerca de su nueva colaboración con una nueva película de Marvel, 'Eternals'. Admitió que tuvo que firmar un contrato antes si quiera ver el guion, y que por temas legales, no podía revelar ninguna información al respecto.

"Y ya esta. Tómalo o déjalo, y eso es lo único que todavía a día de hoy se me permite decirte sobre la película, el resto es un secreto. Cuando pagues la entrada, sabrás el resto", declaró bromista.

El estreno de 'Eternals' está previsto que se realice el 5 de noviembre del 2021 en Estados Unidos.

