Joaquin Phoenix sufrió la muerte de su hermano River en 1993. El actor tenía sólo 23 años cuando murió de sobredosis en el club The Viper Room de Los Angeles.

Por muchos años que pasen, Joaquin le estará siempre agradecido a su hermano River Phoenix por inculcarle el amor por el cine, como ha explicado en su discurso en el Festival de Toronto.

"Cuando tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo y vino con una copia VHS de una película llamada 'Toro Salvaje', me sentó e hizo que la viera. Y al día siguiente me despertó y me obligó a verla de nuevo. Y dijo: 'Vas a comenzar a actuar de nuevo, esto es lo que tienes que hacer'. Él no me preguntó, me lo dijo. Y estoy en deuda con él por eso porque la actuación me ha dado una vida increíble".

El actor, que triunfa con 'Joker' (León de Oro en el Festival de Venecia), también tuvo un recuerdo para sus padres y sus hermanas. "Pensé en mi familia, en mis hermanas Rain, Liberty y Summer, que a día de hoy siguen siendo mis mejores amigas".

Por último habló de su prometida, la también actriz Rooney Mara. "En algún lugar aquí, no sé dónde, hay un dragón sucio, y quiero arrancarle las alas y sujetar una manta y dormir con ella para siempre", dijo. "Te quiero".

Seguro que te interesa:

¿El Joker de Joaquin Phoenix en 'The Batman'?