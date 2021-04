El discurso de Frances McDormand, Premio Oscar a Mejor Actriz por 'Nomadland', con aullido incluido

La 93 edición de los Premios Oscar ha tenido lugar este 25 de abril, celebrando lo mejor del cine en un año que ha sido complicado para la industria y donde han cambiado tanto sus normas como el estilo de la ceremonia.

'Nomadland' de Chloé Zhao partía como favorita y no ha decepcionado, siendo la cinta más premiada de la noche y llevándose a casa las estatuillas de Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Actriz para su protagonista Frances McDormand.

La actriz ha querido mandar un mensaje muy en el tono de la gala de recuperar la ilusión por el cine, y durante su momento en el agradecimiento por Mejor Película decía:

"Por favor, vean nuestra película en la pantalla más grande posible. Y llevad a todos al cine, para estar sentados, codo con codo, en ese espacio a oscuras y ver todas las películas que están representadas aquí. Este va por nuestra manada", terminaba con un sorprendente aullido hacia el cielo. Según ha contado Zhao en la sala de prensa tras recibir el premio, el momento eufórico de Frances "era un tributo por el fallecido mezclador de sonido de la película, Michael Wolf Snyder".

Frances McDormand, Oscar a Mejor Actriz por tercera vez

Frances también se hizo con el premio a Mejor Actriz, consiguiendo así su tercer Oscar después de sus papeles en 'Fargo' y 'Tres anuncios en las afueras'. Continuando con su peculiar humor lo recogía con este discurso:

"Mira, no me lo preguntaron, pero si me hubieran preguntado que qué prefería, pues hacer karaoke. Porque cuando hay voces como las de Leslie, Marcus y demás, pues mira, yo casi mejor me hubiera dedicado a otra cosa.

Pero bueno, yo no tengo voz, mi voz está en mi espada, y mi espada es nuestro trabajo. Y me gusta trabajar. Gracias por saberlo, y gracias por esto".

