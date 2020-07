El discurso de Amber Heard al borde de las lágrimas al finalizar el juicio por difamación de Johnny Depp

El juicio por la demanda interpuesta por Johnny Depp a la editorial del tabloide británico sensacionalista The Sun, News Group Newspapers (NGN), y a su director ejecutivo, Dan Wootton por difamación ha llegado a su fin. Tras varias jornadas en las que el actor ha tratado de exponer su defensa ante las acusaciones del periódico de ser un "maltratador de mujeres", ambas partes verán resolución en septiembre.

La actriz y exmujer del actor, Amber Heard, a la que el diario afirmaba que había pegado, ha testificado en varias ocasiones en contra del actor intentando demostrar que él sí la había golpeado y confirmando la información publicada en el periódico.

Durante el juicio, han sido varios los episodios oscuros de la relación entre Depp y Heard que han salido a la luz. Heard ha revelado los supuestos apodos que el actor ponía a los compañeros de ella que sentía como una amenaza sexual, la actriz ha afirmado que golpeó al actor cuando creía que iba a empujar a su hermana por las escaleras y se han leído varias conversaciones entre Heard y James Franco y Elon Musk.

El juicio, que ha sacado los trapos sucios de una pareja que fue muy seguida durante su matrimonio, acabó con Heard al borde de las lágrimas en las escaleras del juzgado reafirmándose en sus declaraciones.

"Viajé al Reino Unido para testificar en estos procedimientos como testigo para ayudar al Tribunal", comenzó la actriz de 34 años.

"Después de obtener una orden de alejamiento en 2016 y finalizar nuestro divorcio, quería seguir adelante con mi vida. No presenté esta demanda y, a pesar de su importancia, hubiera preferido no estar en el tribunal".

"Ha sido increíblemente doloroso revivir la ruptura de mi relación, que mis motivos y mi verdad fueran cuestionados, y que los detalles más traumáticos de mi vida con Johnny fueran compartidos en la corte y transmitidos alrededor del mundo".

"Me atengo a mi testimonio en el tribunal y ahora pongo mi fe en la justicia británica. Aunque no he presentado esta demanda, soy consciente de los preciosos recursos que está consumiendo su litigio y me alegrará ver que esos recursos se redirigen a asuntos legales más importantes ya retrasados por la pandemia de Covid-19".

"Aprecio la dedicación, el trabajo duro y el apoyo del equipo legal de la defensa, así como de mis abogados del Reino Unido y de los Estados Unidos. También deseo extender mi agradecimiento al personal judicial y a la policía, muy amable y diligente, que han sido tan sensibles en asegurar mi protección para que pudiera testificar con seguridad".

"Y, por último, mi más sincero agradecimiento por la enorme cantidad de apoyo y los muchos mensajes que he recibido de todo el mundo. Me han dado tanta fuerza y se la devuelvo", terminaba la actriz, cuyo mensaje también ha publicado en su perfil de Instagram.

Johnny Depp no quiso dar declaraciones y fue su equipo de abogados el que defendió a la salida del Tribunal Superior de Londres que la intérprete es "una testigo realmente poco creíble" y "una mentirosa compulsiva".

Sin embargo, la batalla legal no acaba aquí. En enero comenzará en Estados Unidos el juicio de Depp contra Heard por el artículo que publicó en 2018 en The Washington Post en el que afirmaba ser una superviviente de violencia doméstica.

