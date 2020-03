La directora de 'Wonder Woman' consigue un acuerdo récord por encargarse de la secuela

El universo expandido de DC cómics empieza a ser tan extenso como enrevesado. Spin-offs de spin-offs, precuelas de secuelas y demás historias invadirán el calendario de la compañía. Lo que empezó como un plan perfecto, ha ido mutando según el éxito de sus primeros estrenos. Pero si había alguien que tenía su puesto ganado, esa era Wonder Woman. La superheroína conquistó a la crítica (primera película que lo consigue en la nueva trayectoria de la compañía) y al público. Por lo que nadie se sorprendió cuando anunciaron la secuela, que llegará antes de lo previsto.

Patty Jenkins demostró que tiene mucho que aportar a la industria cinematográfica con 'Monster'. El reconocimiento de la cinta fue tal que, cuando se anunció que sería ella la encargada de tomar las riendas de esta producción, los fans saltaron de alegría. Su dirección no decepcionó y Warner quiere que vuelva. Finalmente así será, pero lo verdaderamente sorprendente (por desgracia) son las cifras. Según The Hollywood Reporter, Jenkins cobrará entre 7 y 9 millones de dólares por producir, escribir y dirigir 'Wonder Woman 2', convirtiéndose así en la directora mejor pagada de Hollywood. Quedan por detrás los 5 millones de Nancy Meyers, directora de '¿En qué piensan las mujeres?' y 'No es tan fácil'.

Esta cifra supera a los 4 millones que cobró Zack Snyder por 'Batman v Superman', algo que supone un avance para la industria. Patty Jenkins ha hablado más de una vez sobre la notable diferencia salarial entre hombres y mujeres, por lo que su éxito ha supuesto un golpe en la mesa para los directivos de los grandes estudios, los cuales no pueden mirar para otro lado mientras 'Wonder Woman' rompe récords en taquilla. Pero por mucho que se iguale con su compañero Snyder, lejos queda del director mejor pagado (este año). Christopher Nolan cobró 20 millones por 'Dunkerque', algo que ya hizo Peter Jackson por 'King Kong'. La diferencia entre el hombre mejor pagado y la mujer mejor pagada es de más del doble, por lo que aún queda mucho por andar. Pero si alguien puede marcar la diferencia dentro y fuera de la pantalla, esa es Wonder Woman.