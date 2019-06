El director de 'Toy Story 4' confirma que ESTE personaje no aparecerá en la película

Queda ya muy poco para que se estrene la nueva entrega de 'Toy Story 4' y los fans están esperando con mucha ilusión esta nueva cinta después de 'Toy Story 3' que se estrenó hace ya 9 años. Los seguidores de la saga han ido creciendo conforme se han ido haciendo partes de la franquicia que cumple dentro de muy poco 25 años. Ahora, el director de esta nueva entrega ha confirmado que uno de los personajes no volverá en esta entrega y tampoco podremos escuchar al actor que pone su voz.

En una entrevista realizada en Comicbook, Josh Cooley ha confirmado que Ken, el juguete pareja de Barbie, no estará en 'Toy Story 4'. A Ken le ponía voz el actor Michael Keaton que no repetirá en su papel: "Ken no está en esta película", dijo Cooley, "Está de vuelta en Sunnyside". El productor de la película Jonas Rivera, ha comentado que tuvieron que tomar 'decisiones difíciles' sobre qué personajes incluir: "También amamos a Ken pero hay demasiados personajes".

ken, 'Toy Story' | Pixar

A los que sí veremos es a los incondicionales Woody y Buzz Lightyear, regresa la querida Bo Peep y se unen juguetes nuevos como Forky, Ducky, Bunny y Duke Caboom al que pone voz Keanu Reeves.

