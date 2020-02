El director Steven Soderbergh ha grabado su próxima película en una semana con un iPhone y "es una pasada"

La próxima película de Steven Soderbergh, 'Logan Lucky', se ha ganado a la crítica americana. Pero esto no parece ser suficiente para el director, que prepara una sorpresa fílmica que pocos esperaban. Claire Foy, Jay Pharoah y Juno Temple han protagonizado su siguiente proyecto. ¿Lo extraordinario? Está grabado con un iPhone.

La película está ya grabada y prácticamente editada. El actor de 'Saturday Night Live', Jay Pharoah, ha declarado a Entertainment Weekly que ha visto "el 80% de la película", destacando a su vez la efectividad del director: "No sé cuánto tardamos, ¿una semana y media? No importa cuánto fuera, fue muy rápido, una pasada". De hecho, esta semana y media parece que no fue solo de rodaje, "cuando terminábamos el día de rodaje, se subía y se ponía a editar, he visto el 80% de la película y no puedo esperar a ver el resto".

Soderbergh cuando usaba cámaras | seestrena.com

Las técnicas cinematográficas de Hollywood siempre han estado basadas en la grandilocuencia. Desde el plano secuencia de Orson Welles hasta los de Iñárritu. La complejidad ha ido siempre en aumento y se han logrado auténticas maravillas. Pero el mundo está cambiando y la industria debe cambiar con él. Grabar una película con un móvil es una auténtica proeza que parece de lo más complicado. Pero Pharoah no tiene más que elogios: "No podrás decir que está hecha así. Es alucinante".

Soderbergh ('Ocean's Eleven', 'Erin Brockovich', 'Magic Mike') se ha ganado el respeto de la crítica durante su trayectoria profesional, a pesar de ciertos altibajos. Parece una locura arriesgar a grabar así, pero está en manos de los más grandes demostrar que era posible. El mundo está cambiando y el cine con él.