El director con el que Bruce Willis ha confesado que nunca volvería a trabajar: "Hubo problemas personales"

Que Bruce Willis es uno de los actores más conocidos a nivel mundial no es nada nuevo. Con su dilatada carrera ha conseguido que personas de distintas generaciones sepan perfectamente quién es. Y es que ha trabajado en grandes producciones y en alguna que otra película icónica, como 'El sexto sentido', 'Pulp Fiction' o la saga 'La jungla de cristal'.

Precisamente por llevar tantos años siendo una estrella de Hollywood, Bruce tiene todo tipo de anécdotas de rodaje. Y no todas son agradables. Como lo que le ocurrió allá por 2010 en el rodaje de 'Dos inútiles en patrulla', llamada 'Cop Out' en su versión original. Allí Willis coincidió con Kevin Smith, y parece que ninguno de los dos guarda buen recuerdo de aquella época.

Tal y como recoge Ranker, las cosas llegaron a estar realmente caldeadas entre Bruce y Kevin. Según ha contado después el propio Bruce Willis, disfrutó mucho de trabajar junto a su compañero Tracy Morgan, pero no pasó lo mismo con el director.

Así de bien hablaba Willis de Morgan: "Iba cada día a trabajar sabiendo que lo hacía junto a un gran profesional, un tipo realmente divertido con el que podía contar, al que podía lanzarle una pelota sabiendo que la iba a recibir y lanzar fuera del parque. Y cuando tienes ese tipo de confianza en tu compañero y el tío con el que trabajas, te decides a tomar ciertos riesgos que normalmente no tomas".

Hay que resaltar que la admiración parecía recíproca, pues Tracy Morgan habló en su momento igual de bien sobre Willis. "Trabajar con Bruce, lo primero es que es un gran tipo. Muy normal. E ir a trabajar y decirle a mis amigos y mi familia que estaba trabajando con Bruce Willis es lo más guay del mundo. No se lo creían, pero ahí estaban las vallas publicitarias por todas partes con Bruce y conmigo".

Bruce Willis junto a Tracy Morgan y Kevin Smith | Getty

Por lo que respecta a la relación actor - director, la cosa fue bien distinta. Willis llegó a confesar en su día que Kevin Smith era un llorón: "Pobre Kevin, es simplemente un llorón, ¿sabes? Tuvimos algunos problemas personales sobre cómo abordar el trabajo. No tengo una respuesta para él. Nunca le voy a llamar y quedar con él en público. Hay veces que simplemente no te llevas bien.

Pero es que Smith no tuvo palabras más dulces para Bruce Willis, llegando a llamarle "aplasta almas". "Fue difícil, nunca me he visto envuelto en una situación en la que uno de los integrantes no entra al ruedo en absoluto. Quiero decir, mucha gente dirá que simplemente estoy intentando echarle la culpa de lo mal que fue la película a él. Pero no, simplemente no recibí ayuda de él".

