Hace unos días se lanzó el nuevo tráiler de la tan esperada película 'Fast and Furious 9'. Fue en enero de 2020 cuando se comenzaron a saber algunos detalles de la cinta, que intrigaron a los fans que esperan ansiosos el estreno tras varios retrasos debido a la pandemia.

Este verano 'Fast and Furious' vuelve a los cines, y lo hace con más fuerzas que nunca. Será el próximo 2 de julio cuando podamos volver a disfrutar de ese rugido de motores en España.

'Fast and Furious 9' es, en teoría, la antepenúltima película de la saga protagonizada por Vin Diesel. Sin embargo, el final de esta historia no estará completo del todo ya que todo el equipo de 'Fast and Furious' todavía recuerda la muerte de Paul Walker (actor que interpretaba a Brian O'Conner) desde que este falleció a causa de un accidente de coche en 2013.

Justin Lin es el director de 'Fast and Furious 9', que regresa después de haber dirigido desde 'Fast and Furious 3' hasta 'Fast and Furious 6'. Recientemente concedió una entrevista a Entertainment Weekly donde habla sobre la dificultad que supone honrar a Paul en la saga.

"Sí, ese es un problema constante y algo por lo que siempre quiero ser muy respetuoso. Hay que reconocer que Brian O'Conner todavía sigue vivo en este universo. Estamos considerando 'Fast and Furious 9' como la primera película del último capítulo, y en algún momento es algo en lo que pienso y en cómo realmente podemos mostrar su presencia pero de una forma respetuosa. Es algo que siempre está ahí. Siento que en esta novena película lo hemos hecho de una forma que me hace sentir bien, pero, a medida que intentamos concluir la saga, es algo en lo que siempre seguiré pensando", afirmaba.

'Fast and Furious' decidió homenajear a Paul Walker manteniendo con vida su personaje, Brian O'Conner. Este se despedía de la banda en 'Fast and Furious 7'. Esta emotiva escena fue rodada con ayuda del hermano de Paul. En ella, Brian y Toretto (personaje que interpreta Vin Diesel), aparecen conduciendo juntos por la misma carretera cuando de repente la carretera se abre en dos caminos y cada uno toma uno distinto.

Esta decisión de mantener a Brian vivo supone una dificultad para los guionistas y directores porque un personaje tan importante como es él, tiene que ser mencionado de alguna manera en la película, y más si se acerca el final de la saga.

