Las críticas negativas y el descontento de los propios protagonistas (que hizo patente Jared Leto sin filtros tras el resultado de su Joker) no hizo nada fácil el camino a su director, David Ayer, tras el estreno de 'Escuadrón Suicida'.

Pese a que se estrenó el verano de 2016, el debate sigue aún abierto, y por fin el cineasta ha roto su silencio para confesar sus más profundos pensamientos sobre la película.

Tras un tuit de un fan en el que afirmaba que la película es "una obra de arte" tal y como es, y le decía a Ayer que no dejase que nadie le dijera lo contrario, esta fue su respuesta:

"Muchísimas gracias. Sé que es un film controvertido, de verdad que intenté hacer algo diferente, con un punto de vista y una voz propia.

Tomé la inspiración de la locura de los cómics originales. Hacer una película es un viaje, no una línea recta. Aprendí mucho. La gente quiere lo que quiere, y todo el mundo tiene una visión personal de cómo debería ser cada personaje y andar y hablar. Si te propones hacer una película que guste a las masas, es fácil acabar con algo soso. Pero me animé a hacerlo. Y sé que 'Escuadrón Suicida' tiene sus defectos, demonios, el Mundo lo sabe. No hay nada que duela más que coger un periódico y ver dos años de tu sangre, sudor y lágrimas hechos trizas. El juego del odio es fuerte ahí fuera.

La película fue un gran éxito desde el punto de vista comercial. Y se presentaron al Mundo muchos personajes muy guays del Universo DC. Y ese éxito se debe exactamente a la maravilla y poder de DC, y de sus personajes. ¿Haría muchas cosas diferentes? Sep, por supuesto.

Ojalá tuviera una máquina del tiempo. Haría al Joker el villano principal y fabricado una historia más centrada. Tengo que quedarme con lo bueno y lo malo y aprender de ello. Me encanta hacer películas y me encanta DC. Soy alguien que dejó el instituto y que antes pintaba casas para vivir. Tengo suerte de tener el trabajo que tengo. Tengo que darle a los personajes las historias y tramas que se merecen la próxima vez. Ahí queda eso. (Y no, no hay un montaje secreto de la película con un montón de escenas del Joker escondido en una mina en algún sitio)".

Una declaración honesta que le honra y quizá dé esperanzas a los fans de DC de cara a los nuevos proyectos que se avecinan, incluyendo el spin-off con Harley Quinn que presuntamente también dirigirá Ayer.