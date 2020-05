Han pasado 5 años desde el estreno de 'Escuadrón Suicida', la no muy amada película dirigida por David Ayer que nos permitió conocer a Margot Robbie como Harley Quinn y en la que también vimos a Jared Leto como Joker. Pese a todo el tiempo que ha pasado, la cinta aún sigue generando debate. Ahora ha sido el mismo director el que ha hablado sobre ella.

Todo empezó cuando un seguidor le lanzó esta pregunta a David Ayer: "A pesar de lo mucho que a algunos fans del DCEU le gustó el Joker de Jared, era demasiado creepy para tenerle compasión, y su aspecto no convenció a todos como Batffleck, las apariencias importan. David, estás lidiando con nerds a los que no les gusta el Superman de Henry Cavill porque no lleva calzoncillos encima, ¿lo sabes?".

La respuesta del cineasta seguro que te sorprende: "Por supuesto, la creación de personajes es una cuerda floja. Me inspiré en los cómics actuales de DC. Me parece increíble que todavía sea un tema 5 años después. Mi corazón se rompe por Jared Leto: hizo un trabajo magnífico. La mayor parte permanece oculta".

