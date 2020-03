El desastroso error de la saga 'Crepúsculo' que no debería haber ocurrido según su director

Si has visto la saga 'Crepúsculo', y más concretamente 'Amanecer - Parte 1', sabes que la hija de Bella y Edward fue un percal en la adaptación a la gran pantalla.

En favor del equipo del film, hay que tener en cuenta que la descripción de Renesmee (ese era el bonito nombre de la criatura) era un tanto complicada en los libros, dado que era un híbrido de humana y vampiro que crecía a una velocidad anormal y tenía un aspecto diferente cada día. Por no hablar de que su piel se ilumina como el alabastro y tenía rizos que le llegaban hasta la cintura teniendo apenas semanas de vida.

Dicho esto, la solución en la película para el retoño de Kristen Stewart y Robert Pattinson fue una especie de bebé creado por efectos especiales que parecía sacado de un videojuego de Los Sims y que pobló las pesadillas de los fans más jóvenes, pese a que según los libros debía ser una criatura de abrumadora belleza.

El bebé Renesmee: The Percal | seestrena.com

Tanto es así, que incluso su director, Bill Condon, ha reconocido en una entrevista el craso error que fue la hija de los vampiros.

"Gracias a Dios, todo lo que aprendí en 'Crepúsculo' me lo hizo mucho más fácil. Teníamos un bebé medio humano, medio vampiro creado con efectos especiales. Eso fue un desastre. No hubiéramos podido hacerlo bien nunca, y ahora, siento que directamente no debería haber ocurrido".