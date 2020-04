Hace sólo unas horas Katherine Schwarzenegger anunciaba que va a ser mamá por primera vez junto a su marido, el actor Chris Pratt, por lo que el clan de los Schwarzenegger sigue creciendo.

Maria Shriver, la matriarca de la familia, ha publicado un gracioso comentario sobre el confinamiento y el coronavirus. La exmujer de Arnold dice: "Mi amiga Nadine me ha mandado esto con una pregunta: "¿Tú que harías?" A ver, quiero decir, ¿hace falta preguntar? Iría lo más rápido que pudiera, ¿y tú?".

En la imagen se puede ver un meme con una foto de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt extraída de 'Érase una vez... en Hollywood' y cuyo texto dice: "Han venido a recogerme, pero he sido fuerte les he dicho que me quedaba en casa".

Ante esto, su hija Katherine simplemente ha respondido: "Por Dios, mamá". ¿Te sientes identificado con esta madre y esta hija?

