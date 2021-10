"Es difícil": Jada Pinkett habla con Gwyneth Paltrow de sus relaciones sexuales con Will Smith

Gwyneth Paltrow ha asistido al programa de Jada Pinkett Smith, 'Red Table Talk', para hablar sobre su programa en Netflix 'Sex, Love and goop'.

Tanto Gwyneth Paltrow como Jada Pinkett se caracterizan por ser completamente abiertas a la hora de hablar de su vida privada demostrando que no tienen pelos en la lengua. Por ello, era esperado que al juntas a estas dos mujeres en una entrevista muchos eran los grandes momentos que iban a protagonizar.

El sexo fue un punto bastante presente en su conversación, sobre todo desde el punto de vista femenino. Así, Jada sacó sobre la mesa uno de los principales problemas de las relaciones sexuales más habituales, esperar que tu pareja sepa todo lo que necesitas sin hablarlo.

"Es difícil", empieza diciendo. Para después poner de ejemplo su relación con Will Smith: "De lo que Will y yo hablamos mucho es del viaje. Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años. Es por eso que la parte de la responsabilidad realmente me golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa [lo que necesitas], especialmente cuando se trata de sexo. Es como, 'Bueno, si me amas, deberías saberlo. Si me amas, deberías leer mi mente. Esa es una gran trampa".

"¿No es extraño, sin embargo? Es como si alguien no le leyera la mente y nos sentimos aplastados", contestaba Gwyneth Paltrow.

Para continuar Pinkett hablando sobre la importancia de la comunicación: "Dime lo que necesitas. Dime lo que quieres y, además, sé que tengo que ser responsable de hacer lo mismo... Realmente lo intento. Es incómodo, pero es profundamente saludable, y pienso en el sexo porque es algo de lo que no hablamos y hay mucha fantasía a su alrededor".

Gwyneth Paltrow dice que regalará vibradores a los amigos de Jada

La conversación entre Gwyneth Paltrow y Jada Pinkett continuó abriéndose sobre temas sexuales y la mujer de Will Smith revelaba que cree que muchos de sus seres cercanos no han tenido nunca un orgasmo.

Al oír esto Paltrow dijo: "Les enviaré algunos vibradores". Para afirmar después Jada: "¿Cómo no sabes si has tenido un orgasmo? Te lo digo ahora mismo, si no sabes si has tenido un orgasmo, no lo has tenido".

Seguro que te interesa:

El topless de Gwyneth Paltrow donde muestra si belleza más natural