Diez estrellas que son aún mejores directores que actores

Desde que en 1955 el gran Charles Laughton dirigiera `La noche del cazador´ (una de las mejores películas de todos los tiempos, ¡y no dirigió más!) Hollywood siempre ha tenido en la recámara a un nutrido grupo de intérpretes que ha sentido la llamada de la dirección, y, por si acaso, les ha permitido que prueben fortuna.

Actrices notables como Jodie Foster, Diane Keaton o Penny Marshall han tenido bastante destreza en el campo de la dirección, y la lista es interminable con casos maravillosos como los de Sean Penn, Robert DeNiro, Ron Howard, Dennis Hopper, Robert Duvall, Peter Berg, Warren Beatty, Tom Hanks, Billy Bob Thornton, Denzel Washington, Kenneth Branagh, Kevin Spacey, Roberto Benigni, entre otros actores que han tenido la suerte de poder pasarse un rato al otro lado del río (y poder volver de regreso a salvo a la otra orilla).

En nuestro país los recientes casos de las brillantes `Tarde para la ira´ de Raúl Arévalo o `A cambio de nada´ de Daniel Guzmán es buena prueba de que el oficio se adquiere rodando, en el campo que sea, y en cualquier cinematografía.

Y por retomar la metáfora acuática de cruzar ríos, veamos los diez casos más notables de actores que dirigen o han dirigido al otro lado del charco.

1. BEN AFFLECK

Ahora va a dirigir la nueva de `Batman´, pero ya dejó huella de su talento tras la cámara en la maravillosa `Argo´ y en otros escarceos como `Vivir de noche´, `Ciudad de ladrones´ o `Adiós, pequeña, adiós´ (debutó con la extraña `I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney´).

2. BEN STILLER

Stiller es infinitamente mejor director que actor. Debutó con `Elvis Stories´ pero la siguieron las muy notables `Bocados de realidad´, `Un loco a domicilio´, `Zoolander´, `Tropic Thunder´, `La vida secreta de Walter Mitty´ y varias series de televisión muy muy divertidas. La secuela de `Zoolander´ no le ha salido bien, pero no mancha su estupenda carrera.

3. CLINT EASTWOOD

Hay que ponerse de pie para hablar de una de las pocas leyendas vivas de Hollywood. Su carrera como director es inabarcable, ahora tiene `Sully´ en cartel, pero este señor ha dirigido palabras mayores como `Sin perdón´, `Los puentes de Madison´, `El francotirador´, `J. Edgar´, `Gran Torino´, `El intercambio´, `Banderas de nuestros padres´, `Invictus´, `Million Dollar Baby´, `Mystic River´, `Poder absoluto´, `Un mundo perfecto´, `Bird´, `El sargento de hierro´, `Impacto súbito´, `El jinete pálido´, `Licencia para matar´, `Ruta suicida´, `FireFox´... Es apabullante la cantidad de peliculones que han salido de la cámara de Eastwood.

4. DANNY DEVITO

Su carrera como director no es muy extensa, pero no tiene una mala. `La guerra de los Rose´, `Hoffa´, `Matilda´, `Tira a mamá del tren´, `Smoochy´ o `Dúplex´, cada una en su género, dan cuenta de un talento peculiar en este pequeño / gran actor / director para lograr los encuadres más inverosímiles y los montajes más frenéticos.

5. GEORGE CLOONEY

Las primeras dos películas del galán de Hollywood por excelencia no eran fáciles de ver, aunque su calidad no las ha superado: `Confesiones de una mente peligrosa´ y `Buenas noches, y buena suerte´. Sin embargo, con historias más ligeras como `Ella es el partido´, `Los idus de marzo´ o `Monuments Men´ demostró que puede estar a la altura de lo que una gran industria reclama de él (monetariamente).

6. JON FAVREAU

Quizá estamos ante el caso del actor menos conocido que más ha aportado a Hollywood en cuanto a taquillazos. Suyos son blockbusters como `Chef´, `Zathura´, `Iron Man´, `Iron Man 2´ o `Cowboys & Aliens´. Tras el éxito de la versión de imagen real de `El libro de la selva´ prepara la de `El rey león´.

7. KEVIN COSTNER

Sólo tiene tres, las tres son del Oeste (en el futuro y en el pasado). Una con indios, otra con vaqueros y otra con indios que van de vaqueros. `Bailando con lobos´, `Mensajero del futuro´ y `Open Range´ son tres peliculones. ¡Bien, Kevin!

8. MEL GIBSON

El protagonista de las sagas de `Arma letal´ y `Mad Max´ estrena esta semana su nueva apuesta como director, la brillante `Hasta el último hombre´ (una historia bélica con Andrew Garfield sobre la objeción de conciencia). Pero es que hasta ahora ha dirgido ya clásicos como `El hombre sin rostro´, `Braveheart´, `La Pasión de Cristo´ o `Apocalypto´. ¡Ahí es nada!

9. ROBERT REDFORD

Otra leyenda viva de Hollywood, el guapo entre los guapos ha dirigido maravillas como `Gente corriente´, `Un lugar llamado milagro´, `El río de la vida´, `Quiz Show´, `El hombre que susurraba a los caballos´, `La leyenda de Bagger Vance´, `Leones por corderos´, `La conspiración´ o `Pacto de silencio´. Comprometido con la vida política de su país, compagina su labor de actor y director con la de ser el máximo responsable del Festival de Cine Independiente de Sundance, desde donde ha apadrinado la carrera de un nutrido grupo de directores debutantes. Chapeau, ¡guapo!

10. ROB REINER

Quizá como actor no te suene mucho, pero ha aparecido en multitud de comedias. Las que sí te suenan seguro son sus apuestas como director. ¿Que no? Mira su filmografía y alucina con cuántas son tus favoritas: `Historia de lo nuestro´, `La princesa prometida´, `Algunos hombres buenos´, `Misery´, `Cuenta conmigo´, `Cuando Harry encontró a Sally´, `Un muchacho llamado Norte´, `El presidente y Miss Wade´, `Fantasmas del pasado´, `Dicen por ahí...´, `Ahora o nunca´, `El verano de sus vidas´, `Así nos va´... Rob Reiner es uno de los directores de referencia de los 80 (sobre todo), teniendo éxito en comedias románticas, fantasías medievales, o adaptaciones de Stephen King. Talento puro.