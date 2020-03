El estilo de Die Antwoord es muy peculiar. Y según ellos, el director de 'Escuadrón Suicida', David Ayer, se ha basado en sus looks para recrear a los villanos de El Joker y Harley Quinn.

En su cuenta personal de Instagram, Yolandi Visser, la cantante del grupo, ha compartido un mensaje donde arremete contra Ayer con un vídeo que demuestra que les ha copiado la estética.

En la publicación se puede leer: "Sí, David Ayer, estás copiando. Llamaste a Ninja antes del estreno de tu película, fingiendo que estás al tanto, para quedar bien, [aunque] has pillado nuestro estilo de graffiti en blanco y negro, la apertura de Umshini Wam y muchos otros pequeños detalles que has picoteado y otra gente no reconocerá, pero nosotros nos damos cuenta. Cara [Delevingne] y Jared [Leto] nos han contado todo lo que nos nombrabas en el plató, pero nunca nos pediste permiso para copiarnos".

La cantante acusaba al director de farsante, asegurando que todos piensan que es lo peor, y terminaba el mensaje con lo que parece ser una amenaza: "Ven y déjate ver por mi estudio. Ya sabes dónde están Muggs [DJ y productor musical] y Soul Assassin Studios. Te esperamos".