'Didi Hollywood', la peor película española de 2010

Fernando León de Aranoa ha sido reconocido como Peor Director por 'Amador'. El galardón 'La Teta y la Trompeta', destinado a la peor actriz española del año, se lo llevan ex aequo Elsa Pataky y Carolina Bang. Mario Casas se llevó la mención al peor actor.El colectivo Catacric (Catalans Critics), reunido en la pasada noche del 1 al 2 de febrero en un céntrico restaurante de Barcelona, ha decidido otorgar los 22 anti-premios YoGa a "lo peorcito de la producción cinematográfica" del pasado año 2010.

Según cuentan, en sus deliberaciones, un "jurado anónimo y mutante como cada año desde hace 22 inviernos", ha tenido en cuenta las apreciaciones, comentarios y sugerencias de los lectores de su web. "También hemos aceptado la gentil petición de Carolina Bang de hace unos días: ha sido incluida en la lista de esta temporada y queda nombrada madrina para el próximo año", apostillan.

'The Tourist',peor cinta extranjera

El cine extranjero también tiene cabida en estos anti-premios, que han elegido a 'Come, Reza, Ama' (Ryan Murphy) como la peor película internacional. El dudoso honor de ser el peor director se lo lleva Florian Henckel por 'The Tourist'.

El apartado a Peor Actor internacional ha estado muy reñido este año, y por eso se alzan con él Liam Neeson, Gerard Butler y Ralph Fiennes por sus trabajos en 'El Equipo A', 'Ex-Posados', 'Un Ciudadano Ejemplar' y 'Furia de Titanes'. Designada como peor actriz ha quedado Jennifer Aniston nada menos que por tres películas: 'Love Happens', 'Ex-Posados' y 'Un Pequeño Cambio'.

El colectivo Catacric ha otorgado también los premios especiales 'Con De la Iglesia Hemos Topado' a la Ley Sinde, 'Dónde estará Mi-Ñarro' al productor de 'El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas', 'O estranho caso de Angelica', 'La mosquitera', 'Aita', 'Blow Horn' y 'Familystrip', entre otras.

Premios especiales también son 'Chorizos Kaplan: el Gaudí tenía un precio', y 'Moco Deluxe' para el tráiler de 'Torrente 4'.