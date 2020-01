Dick Van Dyke, uno de los protagonistas de 'Mary Poppins', tendrá un cameo en la secuela

Dick Van Dyke volverá a formar parte del mágico mundo de 'Mary Poppins'. El actor, que en su día interpretó al divertido deshornillador que bailaba en las azoteas, ha confirmado que aparecerá en la secuela protagonizada por Emily Blunt, Meryl Streep, y Colin Firth. A pesar de que en su día el intérprete no parecía muy convecido por la secuela, ha leído el guión y parece que ahora tiene ganas de participar en ella.

"Había un espíritu sobre ese proyecto desde el principio. Walt (Disney) me hizo entrar, y escuché la partitura y vi las escenas del guión en una pared, y yo sólo sabía... Esta secuela supuestamente tiene lugar 20 años después y los niños han crecido. Es un gran reparto", explicaba el actor. "Estaré en Londres en primavera para hacer mi papel, en la que tengo un número de canción y un baile".

Pero esta vez no se pondrá en la piel de Bert, el amigo de Mary Poppins, ni en el director de banco, el anciano señor Dawes, a quien también daba vida en la original cinta. Al parecer, el actor en la secuela será el hijo del banquero según informaba mientras bromeaba con el papel: "Esta vez no hay cuatro horas de sesión de maquillaje, me he convertido en ello!".

En 'El regreso de Mary Poppins', la historia se sitúa 20 años después de la cinta original, con el regreso de la mágica niñera para ayudar a la familia que se encuentra en unos momentos muy difíciles. La película, dirigida por Rob Marshall, llegará a los cines el 25 de diciembre de 2018.