Mark Wahlberg ha tenido que hacer uso de su Instagram para aclarar el verdadero regalo que le hizo a Tom Holland. Su compañero de reparto en 'Uncharted' desveló en una entrevista a comienzos de mes la curiosa historia detrás de este obsequio.

Y es que, los actores repasaron en un vídeo con Acces Hollywood algunos de los detalles que rodean a la adaptación del videojuego de Naughty Dog.

"Mark Wahlberg tuvo la amabilidad de darme una pistola de masaje después de salir de su casa en Los Ángeles y llevarme de regreso a mi hotel", comenzó contando la estrella de 'SpiderMan: Sin camino a casa'. "Estaba confundido en cuanto a qué tipo de pistola de masaje era esta, nunca había visto una antes, y pensé que era algún tipo instrumento de autoplacer", confesó el actor.

"Pensé que Mark Wahlberg me estaba llevando de regreso a mi casa por otras razones además de ser un caballero. No te conocía. Es Hollywood, cariño. ¿Quién sabe qué va a pasar?", dijo entre risas y en medio del asombro del actor de 'The Fighter'.

"No puedo creer que todo el tiempo estuviste pensando eso. Tienes que dejar de ser tan mal pensado, amigo", le respondió el actor estadounidense de 50 años.

Mark Wahlberg ha ido a más y ha subido a redes sociales el verdadero regalo que le hizo. Se trata, en realidad, de una pistola de masajes para la recuperación muscular.

"Sr. Tom Holland, ¿ves esto? Power Plate Pulse, esta es una herramienta de masaje para la recuperación muscular, nada más", aclaró en el vídeo a la vez que demostraba cómo se usa y dar unas especificaciones técnicas.

A pesar de todo, fue un buen gesto del intérprete que dará vida a Victor Sullivan en 'Uncharted' con su compañero, pues ambos están acostumbrados a dejarse el físico en cada producción que hacen. 'Uncharted' seguirá los pasos de Nathan Drake en busca de uno de los mayores tesoros ocultos hasta la fecha. Se estrena el próximo 11 de febrero.

Seguro que te interesa:

La imagen de Tom Holland en España donde asegura que es como su segunda casa: "Mi hogar lejos de mi hogar"