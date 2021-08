"Huelo a hombre": El día que Matthew McConaughey contó que lleva 35 años sin usar desodorante

Desde hace un par de meses, muchos artistas y famosos hollywoodienses han confesado que no mantienen una higiene íntima habitual o común. Sin embargo, hubo un actor que confesó no utilizar desodorante desde hace más de 10 años y desató la polémica de la higiene: Matthew McConaughey.

En el 2008, Matthew McConaughey y la actriz Yvette Brown, compartieron escena en la película 'Tropic Thunder', y ahora, la intérprete ha revelado a qué huele McConaughey.

"Recuerdo que Matthew McConaughey dijo hace años en una entrevista que no usaba desodorante porque no desprendía olor, así que pensé: 'Me acercaré tanto como pueda para para averiguar si tiene razón'", comenzó diciendo en una entrevista en The Jess Cagle Show.

"Efectivamente, no tenía olor. Huele a granola y a buena vida. Tiene un aroma dulce que solamente tiene él y no es apestoso, ni una locura", concluyó.

Además, Brown agregó que si bien Matthew no usa desodorante, eso no significa que no sea aseado o limpio. "Creo que se baña porque huele genial, pero simplemente no utiliza desodorante", explicó.

En una entrevista que le realizaron en el 2005 para ser la portada de People's Sexiest Man Alive, a Matthew le preguntaron cómo debía oler un hombre desde su punto de vista, y el actor respondió tajantemente: "A hombre. No he usado desodorante en 20 años".

¿Qué famosos han hablado de su higiene?

Los primeros en abrir la caja de Pandora de la higiene íntima fueron Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes decidieron compartir públicamente le hecho de que a veces no duchan a sus hijos hasta que puede verse claramente que necesitan una ducha, tal y como declararon en un episodio del podcast Armchair Expert dirigido por Dax Shepard.

Kutcher agregó sobre su rutina higiénica: "Me lavo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más. Conseguí una barra de Lever 2000 que siempre funciona. Ya está".

Por otra parte, el actor Jake Gyllenhaal también reveló que no se ducha mucho y le dijo a Vanity Fair: "A veces, encuentro que bañarse es poco necesario".

Sin embargo, no todas las estrellas de Hollywood están en contra de la ducha, sino que también hay artistas que declaran asearse más de lo normal, como Dwayne Johnson, que declaró:

"Soy lo opuesto a una celebridad que 'no se lava'", le dijo Johnson a un fan en Twitter. "Me ducho con agua fría cuando me levanto de la cama para empezar el día. Me ducho con agua caliente después de hacer ejercicio antes del trabajo. Vuelvo a ducharme con agua caliente después de llegar a casa del trabajo. Me hago un lavado de cara, corporal, exfolio y canto en la ducha".

