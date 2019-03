La DGT multa a Julia Roberts y Tom Hanks

Este es el momento en el que Julia Roberts y Tom Hanks circulaban sin casco. Es el cartel de 'Larry Crowne', nunca es tarde. Aunque a ella no le guste, en la película siempre llevan casco, pero no en el cartel. Según la Dirección General de Tráfico vulnera el articulo 52 de la Ley de seguridad vial.

En él se prohibe cualquier publicidad en la que se incite a no cumplir alguna de su normas. Julia Roberts y Tom Hanks, incitan a no usar casco aunque la foto sea de estudio y viento un ventilador. Cumplen las leyes de California, pero no las nuestras. Pero como iban a ocultar el principal reclamo de la pelicula.

Igual de infractores, Gregory Peck y Audrey Hepburn. Su cartel de 'Vacaciones en Roma' recibiría la misma multa (30.000 euros) si hoy apareciera en una marquesina. La DGT, no pasa ni una.

Shakira cometió el mismo error. No se puso casco en la grabación de su videoclip 'Loca' en Barcelona. Confesó que lo hizo porque con el pelo suelto está mas guapa. 400 euros le costó exhibir melena. Una ley estricta que que no hubiera permitido carteles ya clásicos como el de 'Easy Rider' o 'La gran evasión'.