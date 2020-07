Lin-Manuel Miranda ('Hamilton'), acompañado de más personalidades de la industria del espectáculo han querido rendir homenaje al actor de Broadway, Nick Cordero, quien llevaba meses ingresado luchando contra el coronavirus y ha fallecido a los 41 años.

"Dios tiene otro ángel en el cielo ahora", escribió Amanda Kloots sobre su marido, anunciando la devastadora noticia de la muerte del intérprete. Las expresiones de amor continuaron durante toda la madrugada del domingo.

"Devastado. Menuda pérdida, qué luz. Todo mi corazón está con Amanda y su familia esta noche", escribía el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda en su cuenta de Twitter.

Otro de los cercanos a Cordero era Zach Braff, actor y guionista, que describió a Cordero como “uno de mis mejores amigos del mundo” homenajeó a la estrella en Instagram.

"Sinceramente, nunca he conocido a una persona más amable. Pero al Covid no le importa la pureza de tu alma ni la bondad de tu corazón", dijo Braff. "Me siento tan increíblemente agradecido de tener a Nick Cordero en mi vida. Descansa en paz.

Su esposa aclaró en una entrevista que el actor había necesitado un transplante de pulmón para recuperarse de la enfermedad, además de haber estado en coma y haberse sometido a la amputación de una de sus piernas. La batalla de Cordero por la vida, era destacada por Kloots en Instagram con frecuentes actualizaciones. Mostraba a sus amigos enviando versiones diarias del espectáculo de 'Rock of Ages' y 'Live Your Life', musicales donde el nominado al premio Tony participó.