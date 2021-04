Deudas y un divorcio millonario: Robert De Niro, obligado a trabajar sin descanso a los 77 años porque está en la ruina

Robert De Niro es uno de los actores más importantes de Hollywood tras labrase una carrera impecable con películas que forman parte de la historia del cine como: 'Taxi Diver', 'El padrino', 'Casino' o más recientemente 'Joker' y 'El irlandés'. Además, tiene dos premios Oscar. Uno a Mejor Actor por 'Toro salvaje' y otro a Mejor Actor de Reparto por 'El padrino II'.

Pero, a pesar tener un vida repleta de éxitos y haber ganado mucho dinero, ahora Robert De Niro se encuentra en una situación económica muy complicada y que lo habría llevado prácticamente a la ruina. Tanto, que a sus 77 años se ve obligado a trabajar sin descanso para poder hacer frente a sus deudas.

Así, lo ha afirmado su abogada Caroline Krauss ante un juez de Manhattan con motivo de una audiencia por su divorcio con su ex mujer, Grace Hightower. La letrada además asegura que gran parte de los problemas económicos de su ciente se deben al alto nivel de vida de su ex:

"El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo", afirma. "¿Cuándo termina eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no aceptar todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?", apunta sobre los excesos económicos de Grace.

"De Niro podría enfermar mañana, y la fiesta habrá terminado", termina diciendo la abogada sobre.

Tres relaciones importantes y un divorcio millonario

Robert De Niro ha tenido dos mujeres. Primero se casó con Diahnne Abbott en 1976 con quien tuvo un hijo biológico, Raphael, y adoptó a la hija de su mujer, Drena, fruto de un matrimonio anterior. La pareja puso fin a su relación en 1988.

Tras su divorcio el actor mantuvo una relación con la modelo Toukie Smith y, aunque no llegaron a casarse, tuvieron dos hijos gemelos, Julian Henry y Aaron Kendrick.

En 1997 De Niro se casa con Grace Hightower, una azafata de vuelo 10 años más joven que él. En 1998 tiene a su hijo Elliot. Pero ese mismo año, tras varios altibajos en su relación solicitan el divorcio, aunque nunca se llegó a realizar.

En el año 2004 retomaron su relación renovando sus votos y dándose una nueva oportunidad. En 2011 tienen a su hija Helen Grace. Y en el año 2018 el matrimonio rompe para siempre empezando un gran litigio con el divorcio.

Rober De Niro y su ex mujer Grace Hightower | Getty

En un principio Hightower habría solicitado la mitad de la fortuna de Robert de Niro, estimada en unos 500 millones de dólares. Pero en un juez dictaminó que recibiría un millón de dólares al año y que la pareja tendría que vender la casa común valorada en 20 millones de dólares.

Pero, el abogado de su exmujer, Kevin McDonough, ha afirmado que Robert De Niro ha estado disminuyendo los pagos a su ex esposa, incluida la reducción de su límite mensual de tarjeta de crédito de 375,000 dólares a solo 100,000 a partir de enero de este año.

A lo que la abogada del actor ha revelado que la que fuera mujer del intérprete aumentó sus gastos considerablemente y que solo en el año 2019 había gastado 1,67 millones de dólares, incluida la compra de un diamante valorado en 1,2 millones de dólares.

Dudas y la crisis del coronavirus

Más allá del divorcio millonario de Robert De Niro, el actor debe millones de dólares en impuestos y que el sueldo íntegro de sus dos últimos proyectos ha ido para estas deudas. En el año 2015 fue castigado con un gravamen fiscal de 6,4 millones. Esto unido a la crisis que ha asolado la industria del cine por la pandemia del coronavirus y por lo que los ingresos del intérprete se habrían visto afectados.

Pero el abogado de Hightower asegura a 'Fox News' que De Niro realmente no estaría atravesando una situación económica mala: "Ganó cinco millones de dólares por actuar en la película 'El Irlandés' (2019); gastó 450.000 dólares en un alquiler en verano del 2019 en Amagansett, también gastó 150.000 dólares en unas vacaciones de Acción de Gracias, y un millón en sus hijos en 2019 y 2020".

