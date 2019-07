Gracias a la Comic-Con de San Diego de este año, podemos observar lo que Marvel está por traernos en la fase 4, el fandom está enloquecido y aguarda a tener más información, pero mientras tanto, Jim Starlin, creador de Thanos y escritor de Marvel, se ha posicionado ante un aspecto de su personaje en 'Endgame' que no le gustó mucho cuando lo vio en la gran pantalla.

Ha sido Digital Spy el medio con el que habló el escritor para expresar su opinión, y empezando de primeras con que 'Endgame' le gustó más que 'Infinity War', hay un aspecto de la última entrega de los vengadores que lo irritó bastante, el arma que portaba el titán en la película:

"Una cosa que nunca perdonaré a los hermanos Russo y a [los escritores] Markus y McFeely es que hayan traído esa arma, inspirada en el helicóptero de Thanos del que todo el mundo se había olvidado", explicaba Starlin. "Originalmente, el Thanoscóptero fue creado por Larry Lieber para unas historietas para niños llamas 'Spidey Super Stories'. Thanos robaba bancos con él y su nombre estaba escrito en un lateral, lo que siempre me pareció muy raro", apuntaba.

Además, el autor se quejaba de los créditos que había recibido: "Intenté ignorarlo y pensé que se había olvidado del todo, entonces lo metieron en la película. He tenido un par de créditos por su creación y yo estaba como, no: 'no fui yo'".

No solo hablo del arma del Titán loco, Jim también comentó sus miedos sobre el estreno de 'Infinity War' y lo que pasaría con su querido antagonista, ya que tenía el temor de que fuera igual de mala como lo fue 'Daredevil' (la película, no la serie). "Fui a verla pensando en que si no era mala, sería una victoria. Mientras no fuera como 'Daredevil', mientras no fuera como una de todas esas malas películas de personajes de comic".

Todos sus miedos se desvanecieron cuando la película comenzó: "Estuve dentro los primeros dos minutos, cuando Hulk recibió esa paliza pude decirme a mí mismo: 'Olvidalo Jim, esto va a funcionar bien'".

