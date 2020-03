Desvelan el nombre de la actriz que interpretará a Lisbeth Salander en la secuela de 'Millenium'

Claire Foy ha elevado su popularidad desde que empezó a interpretar a la Reina Isabel II en la popular serie 'The Crown'. La talentosa actriz ganadora de un Globo de Oro y un SAG Award, premio otorgado por el sindicato de actores, se encuentra actualmente nominada al Emmy por su interpretación de la monarca británica.

La versatilidad de la actriz se verá demostrada en la próxima entrega de 'Millenium' escrita por Stieg Larsson. Claire Foy será la encargada de dar vida a Lisbeth Salander, recogiendo el testigo de Rooney Mara. El director Fede Álvarez llevará al cine la secuela de la saga que dejó escrita el desaparecido escritor.

'Millenium: Los hombres que no amaban a las mujeres' fue la primera producción de la saga llevada al cine en 2009 y que ha labrado el camino para la puesta en marcha de la grabación de la siguiente película que se basará en el libro: 'Lo que no mata te hace más fuerte' (The Girl in the Spider´s Web).

"No podría estar más emocionado de que Claire tome las riendas de la icónica Lisbeth Salander. Claire es un increíble y raro talento que inyectará nueva y excitante vida en Lisbeth. No puedo esperar para traer esta nueva historia a los espectadores con Claire Foy.", ha dicho Álvarez cuando Sony ha anunciado la incorporación de la actriz según Deadline.