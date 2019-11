"El primer día del rodaje me lo pasé probablemente desnudo en un pequeño cobertizo y me estaba volviendo loco ¡y me puse un sombrero para la lluvia!, ha contado Robert Pattinson entre risas en el podcast de Entertainment Weekly 'The Awardist'. El actor que se dio a conocer por la saga 'Crepúsculo' habla así sobre el rodaje de 'El Faro' ('The Lighthouse'), la película de Robert Eggers en la que ha compartido rodaje con Willem Dafoe.

"Creo que también estábamos tratando de establecer cómo se veía realmente la luz. Miraba por el monitor y revisaba. Porque es sorprendente lo que se puede hacer cuando trabajas en confines muy inusuales. No tienes ni idea de cómo son las cosas. Fue muy divertido". Respecto a su próximo papel como Batman, un proyecto que tiene a todos sus fans emocionados, Pattinson ha revelado en el mismo podcast que "siempre hubo algo que le atrajo sobre el personaje".

"Las películas de Batman siempre han atraído a grandes directores y actores. Tiene un legado y un linaje. Nunca me pareció que fuera un 'cobrar y olvidar'. Si nos fijamos en la de Tim Burton o cómo se hizo la serie de televisión. La gente todavía sigue viendo la serie. Es un programa clásico. Está muy muy muy muy bien hecha y las actuaciones son geniales. Es una forma interesante de pop-art. Sí, siempre he sentido que no hacen estas películas para poder vender juguetes".

