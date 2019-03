El desnudo integral de Chris Pine en 'El rey proscrito', su próxima película

La nueva película de Chris Pine es una verdadera historia de David Contra Goliat. 'El rey proscrito' narra la historia de Robert The Bruce (Pine), un gran rey escocés del siglo XIV, que utilizó su inteligencia y valentía para intentar derrotar al ejército inglés. La cinta que se inauguró en el Festival de Cine de Toronto, ha causado mucho revuelo, por una de las escenas en las que Pine aparece totalmente desnudo.

Ante tanta expectación, Pine ha decidido hablar sobre el polémico desnudo integral. Según recoge el medio ET, el actor está encantado con la escena: "Está genial. No lo hubiera hecho de no haber creído que era algo importante. Recuerdo que hacía mucho frío. Estábamos al lado de una carretera inmensa. No son exactamente los factores que yo elegiría para grabar una escena así". El intérprete ha confesado que encuentra gracioso que todo el mundo esté hablando sobre sus partes íntimas: "Lo que encuentro divertido respecto a este tema, es el hecho de que todo el mundo quiere hablar de mi pene".

Durante la película, Pine aparecerá hasta dos veces desnudo, en una de las escenas el actor aparece con un desnudo integral y en otra se puede ver su pene.

El actor, que también aparecerá en Wonder Woman 1984, ha explicado que ha investigado un poco a Robert The Bruce: "En realidad no hay mucha información ampliada sobre cuáles eran sus motivaciones pero me gusta el hecho de pensar que era un personaje misterioso y descubrir por mi cuenta cómo se sentía".

Junto al protagonista de Star Trek, se unen otros actores como Aaron Taylor-Johson, Billy Worle y Florence Pugh.

El Festival de Toronto ha arrancado este seis de septiembre, la cinta es una de las nuevas producciones de Netflix que se estrenará en la plataforma el nueve de noviembre.