El desliz en el último vídeo de Chris Evans por el que muchos piensan que su relación con Selena Gomez es cierta

Desde que Selena Gomez y Chris Evans empezaron a seguirse en Instagram y se confirmó que se conocían sus fans se pusieron manos a la obra para descubrir más detalles de su relación.

Los rumores de que podían estar juntos comenzaron hace unas semanas y desde entonces ha habido todo tipo de especulaciones y hasta supuestas pruebas, como fotos saliendo de los mismos lugares que más tarde han resultado fake.

El querido actor, soltero desde que terminó su relación con Jenny Slate, no ha tenido mucha suerte en el amor, y lo mismo se podría decir de Selena, que además de su sonada relación con Justin Bieber no se le ha conocido nadie nuevo desde el cantante The Weeknd (al que ahora relacionan con Angelina Jolie).

Pero las esperanzas de los fans no cesan y Evans y Selena Gomez vuelven a ser tendencia tras el último vídeo que el intérprete de Capitán América ha publicado en sus Stories.

"Actividades de días lluviosos", escribía Chris en un vídeo donde sale tocando el piano y sonriendo mucho a quien sostiene la cámara.

Pero los fans más avispados se han dado cuenta de que el propio piano refleja en la esquina izquierda quién le está grabando, y se trata de una morena con un top negro que, inevitablemente, muchos han identificado como Selena.

Aunque por el momento ellos siguen sin pronunciarse sobre nada que tenga que ver con el otro, esta "pillada" a la morena que graba a Chris en su casa está dando de qué hablar y mucho.

