El 'desliz' con el que Elizabeth Olsen ha revelado que está casada con Robbie Arnett

Elizabeth Olsen alcanzó la fama mundial tras verla como Bruja Escarlarta en 'Capitán América: El Soldado de Invierno' en el año 2014. Desde entonces ha formado parte del Universo de Marvel formando parte de Los Vengadores en sus películas más importantes hasta 'Endgame'.

Tras el final de la Fase 3 de la Casa de las Ideas Elizabeth Olsen ha vuelto a dar vida a Bruja Escarlata en 'WandaVision', la serie de Disney+ donde hemos conocido un poco más de su personaje.

Pero, a pesar de haberse convertido en uno de los rostros más importantes del cine Elizabeth es una persona muy reservada y son muy pocos los detalles que se sabes de su vida privada. Tanto, que ha sido ahora que ha confesó de la forma más inesperada que está casada.

Fue durante una entrevista que Elizabeth Olsen ha tenido con Kaley Cuoco en 'Actors on Actors' de 'Variety' en la que la actriz aparecía en el baño de su casa: "Estoy en un baño", explica Olsen. "He estado en el Reino Unido durante siete meses, y regresé hace dos días, y mi vecino está haciendo muchas obras en su patio trasero. Todavía puedo escucharlo y estoy en el baño más alejado", decía sobre la ubicación que había elegido para la conversación.

Momento en el que dice: "También me di cuenta de que mi esposo puso Little Miss Magic. ¿Sabes, los libros de Little Miss?", añade haciendo referencia a la decoración de la habitación. "¡Son estos libros clásicos, pero 'mágicos' gracias a 'WandaVision' porque es tan jodidamente lindo!".

"Me encanta que haya diseñado el set para ti hoy. Hizo mucho... ¿también hay servicio de manualidades? ¿Qué más está haciendo?", bromeaba Kaley Cuoco. A lo que Olsen respondió: "Le hice el desayuno".

Robbie Arnett, el marido de Elizabeth Olsen

Pero... ¿Con quién está casada Elizabeth Olsen? El afortunado en compartir la vida con la actriz de Marvel es Robbie Arnett, el líder de la banda Milo Greene. Fue en marzo de 2017 cuando se vinculó por primera vez a la intérprete con el cantante. Pero fue en septiembre de ese año cuando ambos confirmaron su amor haciendo su primer acto público.

Así, en agosto de 2019 aparecieron los primeros rumores sobre el compromiso entre Olsen y Arnett pero nada hacía presagiar que este acontecimiento ya se había producido y desde hace un tiempo ya son marido y mujer.

Elizabeth Olsen y su marido Robbie Arnett | Getty

Elizabeth Olsen habla del futuro de 'WandaVision'

Además, la actriz también ha hablado sobre 'WandaVision', la primera serie de Marvel que estrenó Disney+ a principios del 2021 y que ha sido todo un rotundo éxito.

De esta forma, Olsen ha revelado en la entrevista con 'Variety' que, en principio, no tienen previsto volver: "No. No. Definitivamente es una serie limitada", afirma. Aunque luego aclara: "Quiero decir, estoy diciendo eso. No sé. Quiero decir, con Marvel, nunca puedes decir que no. La gente muere, la gente [vuelve]".

Paul Bettany y Elizabeth Olsen en 'WandaVision' | Disney+

Unas palabras que encajan con las recientes declaraciones de su compañero Paul Bettany en 'The Playlist': "No tengo un contrato... Todo lo que sé es que, en lo que respecta a este tipo de tramo de prensa, es para un Emmy, que es para una serie limitada. Así que no se ve así [está] sucediendo de nuevo".

Aunque lo que sí se sabe es que Eizabeth Olsen aparecerá junto a Benedict Cumberbatch en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' de 2022.

